شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 19 سفينة آخر 24 ساعة مع استمرار تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، مع استمرار تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1650 طن علف بنجر و 6550 طن يوريا و 6846 طن فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1345 طن مواشى و 6000 طن خردة و 3822 طن حديد و 6500 طن ذرة و 5358 طن قمح .

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بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1366 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال و فراولة و بطيخ و يوسفي و ليمون ) وخضروات ( بطاطس و خضار مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل و أرز ) يتم تصديرها إلى كلا من الأردن والسعودية و الأمارات و هولندا وسلوفينيا .

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 621 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1816 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 178337 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 82593 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2774 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، في حين غادر عدد 1824 شاحنة منها 669 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30671 من البضائع العامة .