شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفوض مديرى المديريات بإصدار تصاريح إذاعة قرآن المغرب والفجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف قرارا بتفويض مديرى المديريات فقط في اختصاصه الوارد بالبند الثالث من الضوابط المشار اليها بالمنشور رقم 36 لسنة 2020، والخاص باعتماد الطلبات المقدمة لتشغيل القرآن الكريم فى المساجد قبل المغرب والفجر.

وأكد جابر فى بيان نشرته الوزارة اليوم، أن تم التوجيه باعتماد الطلبات وفقا لضوابط المنشور على أن يتم السماح بتشغيل القرآن الكريم على النحو المذكور بالبند الثالث فور توقيع مدير المديرية، وعلى أن يتم الموافاة بكشوف مجمعة بالطلبات التى تم اعتمادها خلال أسبوع من تاريخ اعتماده من مدير المديرية مع مندوب المديرية ، ويكون التنفيذ تحت الأمر المباشر لمدير المديرية.

كما أكد رئيس قطاع الشئون الدينية بالوزارة، على ضوابط تشغيل قرآن المغرب أو الفجر بناء على ما نشر على بوابة الأوقاف الإلكترونية ( أوقاف ون لاين ) بشأن قراءة القران الكريم فيل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر، حيث أكد أنه لا مانع من إذاعة قراءة القرآن الكريم قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر بالضوابط التالية:-



1 - أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسئولا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته مع غلق المسجد غلقا تاما وعدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد ، مع تحمله لأتوب مخالفة تنتج عن ذلك.

2- أن تكون صوتيات المسجد مهيأة لذلك، وأن يلتزم بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من قرآن المغرب وقرآن الفجر دون أى زيادة.

Advertisements

3 - أن يحصل على موافقة كتابية من مدير المديرية معتمدة من رئيس القطاع الدينى بالموافقة ۔ تاريخ الاعتماد حتى نهاية شهر رمضان قبل قيامه بأى إجراء.

حتى يتمكن التفتيش العام والمحلي من المتابعة والتأكد من اقتصار الأمر على قراءة القرآن وعدم فتح المجد للصلاة.













