شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تهنىء رئيس النمسا بالذكرى الــ 75 على تأسيس الجمهورية الثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، بالذكرى ال75 على تأسيس الجمهورية الثانية.
ونشرت الدكتورة غادة والى على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة مع الرئيس النمساوي وقالت في تغريدتها " أثناء تهنئتي لرئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، البلد المضيف وذلك في الذكرى الخامسة والسبعين للجمهورية الثانية ، الأمم المتحدة تفخر بوجود المقر الرئيسي هنا في قلب أوروبا ، والانضمام إلى النمسا في التغلب على أزمة " كوفيد-19 " وإنقاذ الأرواح".
تحتفل النمسا، اليوم الإثنين، بذكرى مرور 75 عاما على تأسيس الجمهورية الثانية، الذى يتزامن مع الإعلان عن انفصال النمسا عن ألمانيا النازية، واستعادة الجمهورية النمساوية فى 27 أبريل عام 1945
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