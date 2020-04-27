شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يتفقد أعمال ترميم الكباش الأربعة تمهيدا لنقلها ميدان التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ظهر اليوم الإثنين، أعمال ترميم الكباش الأربعة تمهيدا لنقلها قريبا إلى الأماكن المخصصة لها لتزين ميدان التحرير بوسط القاهرة بجانب مسلة الملك رمسيس الثاني، والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان، ورافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وتتم أعمال الترميم على قدم وساق بأيدى فريق عمل من مرممى المجلس الأعلى للآثار تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير ميدان التحرير، الذى بدأته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة، في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.

ويتابع الدكتور خالد العنانى بشكل يومى سير الاعمال فى المشاريع القومية، وكيفية سير العمل فى ظل الاجراءات الاحترازية، حيث اجتمع امس مع الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات والتوابيت الملكية من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، لمتابعة الاستعدادات و الإجراءات التى يتم اتخاذها لتنظيم هذه الاحتفالية لنقل المومياوات فى موكب مهيب يليق بعظمة الاجداد وبالحضارة المصرية العريقة.

وقد استعرضت الشركة جميع العناصر الفنية واللوحات والمواد الدعائية التي سيتم استخدامها خلال عملية النقل بالإضافة إلى الموسيقى المصاحبة للموكب و غيرها من العناصر الفنية. يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التى سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية و17 تابوت ملكي ترجع إلى عصر الأسر 17، و 18، و 19، و20، من بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك امنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس.