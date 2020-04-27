شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إزالة سوق عشوائى و16 كشك مخالف فى الأميرية شمال القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة حى الأميرية شمال القاهرة برئاسة اللواء هشام السعدى، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والأسواق العشوائية، أسفرت عن إزالة سوق عشوائى بشارع 6 بالقرب من المساكن وإزالة 16 كشك مخالف، فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمتابعة الدكتور حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.

وفى السياق أكد الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أنه فى إطار دعم الأسر الأكثر احتياجا المتأثرة من انتشار فيروس كورونا قدم عدد من رجال الأعمال السلع غذائية متنوعة بكميات كبيرة على دور المسنين ودور الإيواء والأسر الأكثر احتياجا بحدائق القبة، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وتفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية يرافقه اللواء هشام عصمت، رئيس حي الزاوية الحمراء عددا من سيارات بيع المواد الغذائية وكذا سيارات بيع مواد التطهير والتعليم والكمامات للوقاية من فيروس كورونا للقاربة على الجودة والأسعار.

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كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.