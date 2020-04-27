الداخلية تواصل إزالة العقارات المخالفة على أملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف، ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات . و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة في القاهرة، و36 قرارات إزالة بدائره مركزي شرطة (أدفو -أسوان)، و45 قرار إزالة في البحيرة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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