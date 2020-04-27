بحوزتهم 6 كيلو حشيش وهيروين.. القبض على 12 تاجر مخدرات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على 12 تاجر بحوزتهم 6 كيلو من مخدري الحشيش والهيروين قبل ترويجهم بنطاق السلام وبدر ومدينة نصر والبساتين.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وضبطت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة خلال 24 ساعة ماضية، عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر مستقلان سيارة ميكروباص قيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 155 جرام، مبلغ مالي، هاتفين.

وضبطت إدارة مكافحة المخدرات أيضا، عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر – سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة، لإتجارهما فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام، مبلغ مالي، هاتفين.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول السلام بالقاهرة من ضبط سائق و عامل - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لتجارتهما فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بشارع ترعة الطوارئ الجديد دائرة القسم مستقلان سيارة ملاكى قيادة السائق وملك شقيقه، وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,500كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، فرد روسى عيار 7.62×39مم وطلقتين من ذات العيار، هاتف محمول.

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وألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانى السلام بالقاهرة عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة من ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة القسم، لقيامهما بتصنيع وترويج مخدر الأستروكس، وذلك حال تواجدهما بشقة أحدهما، بحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرام، 6 زجاجات أسيتون والمستخدم فى تصنيع مخدر الأستروكس، ميزان حساس، هاتفين محمول، 10 آلاف جنيه.

وضبطت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، سبق إتهامه فى قضية مخدرات، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته، كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرام، مبلغ مالي.

وضبط عاطلان، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، لهما معلومات جنائية مسجلة؛ لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 170 جرام، مبلغ مالي، هاتفين محمول.

وتمكن رجال الأمن من القبض على عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 215 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام - سبق اتهامه في 3 قضايا أخرهم قضية مخدرات، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 140 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.