حلم مشبوه انتهى في الكمين.. سقوط تاجر "برشام" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تقتصر جهود رجال الشرطة على تطبيق قراري مجلس الوزراء بغلق المحال والمراكز التجارية وحظر تحرك المواطنين من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، وامتدت إلى التصدي لمروجي المواد المخدرة.

معلومات سرية وردت للرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الجيزة، باتجار أحد الأشخاص في المخدرات خاصة الأقراص المخدرة، متخذا دائرة القسم مسرحا لنشاطه.

بالعرض على العميد طارق حمزة، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهم في حالة تلبس تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

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الرائد هشام فتحي معاون مباحث الجيزة، أعد أكمنة عدة في الأماكن التي يتردد عليها المتهم، أسفرت إحداه عن الإيقاع ببه وبحوزته 12 عبوة أقراص مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

أمام العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بحيازته للأقراص بقصد الاتجار، وأنه كان في طريقه لتوصيلها لأحد عملائه، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد محمد سلامة، مأمور قسم الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.