بالفيديو والصور- تصادم 8 سيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب 6 أشخاص، ظهر اليوم الاثنين، في حادث تصادم مروع وقع بين 8 سيارات أعلى كوبري أبو الخير بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين عدد كبير من السيارات أعلى كوبري أبو الخير بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

انتقل مأمور وضباط القسم والمرور ومسئولي حي العامرية أول رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص وقوع تصادم بين 8 سيارات أعلى الكوبري المشار إليه، بينهم أتوبيس ونقل وملاكي، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق الصحراوي.

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وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص من قائدي ومستقلي تلك السيارات وجرى نقل المصابين إلى 3 مستشفيات هي العامرية العام ورأس التين العام وجمال عبد الناصر.

ومن جانبه، قال اللواء سمير صدقي، رئيس حي العامرية أول، إنه جرى إزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، مؤكدا أن الحادث لم يتسبب في أي وفيات.

تحرر محضر بقسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.