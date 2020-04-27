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إحباط ترويج 16 طن أرز ودقيق مجهول المصدر في أسواق بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، عقب تحريات مسبقة، من ضبط (مالك مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة المقطم) لادارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على (11,800 طن أرز ، 5 طن دقيق) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

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بمواجهة المتهم اعترف بادارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري واستغلال السلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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