ضبط سائق وعامل بحوزتهما كيلو ونصف استروكس في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول السلام بالقاهرة من ضبط (سائق، عامل- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بشارع ترعة الطوارئ الجديد دائرة القسم مستقلان سيارة ملاكي قيادة السائق وملك شقيقه، بحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,500كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام ، فرد روسي عيار 7.62×39مم وطلقتين من ذات العيار، هاتف محمول).

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( عاطلين– مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر– سبق اتهام أحدهما في قضية سرقة) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام ، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.