أحدهم خدع مندوب تسويق.. ضبط تشكيل عصابي زور عملات ورقية بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة قلدوا عملات نقدية وروجوها على عملائهم وبحوزتهم الأجهزة والأدوات المستخدمة ومبالغ مالية مقلدة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن المقدم أحمد عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، والرواد مصطفى نبيل وأبوزيد عاصم وجلال مطاوع وكريم الجمل، ضباط مباحث القسم، من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته 8 ورقات مالية فئة مئة جنيه بإجمالى 800 جنيه "مقلدين" واعترف بتحصله على المضبوطات من عاطل - مقيم بدائرة القسم مقابل مبلغ مالى بقصد ترويجها على عملائه.

وضبطت الأجهزة الأمنية، العاطل وبحوزته 225 ورقة مالية فئة المئة "مقلدين"، وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة،اعترف بحيازته للعملات المقلدة بقصد ترويجها على عملائه، وأقر بارتكاب واقعة نصب مستخدما عملات مقلدة بشراء هاتفين عبر موقع تسوق الكترونى من مندوب بشركة شحن بمبلغ 5600 جنيه مقلدين، وتم بإرشاده ضبط الهاتفين المُستولى عليهما، وأقر بتحصله على العملات المُقلدة المضبوطة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية.

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وألقي القبض على الشخص الثالث المقيم بشبرا، وبمواجهته أقر بتحصله على العملات المقلدة من عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بتحصله على العملات المقلدة من أحد الأشخاص له معلومات جنائية مسجلة "هارب" ونجلتيه أمكن ضبطهما بالشقة سكنهما بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان.

وعثر بداخل شقة الأخير على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدين"، جهاز كمبيوتر، جهاز سكانر - طابعة ألوان، أوراق طباعة، أوراق فضية سلوفانية "تستخدم فى تقليد الرقم السرى الخاص بالأوراق المالية"، أدوات قص وكى ودمغ، عملات مقلدة مطبوعة "تحت التجهيز"، وبمواجهة نجلتي المتهم الهارب أمام العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد وائل عرفان، مفتش المباحث، أقرتا بقيام والدهما "المتهم الهارب" بتقليد العملات الورقية بإستخدام المضبوطات المشار إليها، وإعترفتا بقيامهما بترويج العملات المقلدة على عملائهم؛ وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد سامح الحميلي، مأمور قسم الشروق، إلى النيابة العامة.