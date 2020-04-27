عجلت بالتطوير المؤسسي.. برلماني عن فيروس "كورونا": "رب ضارة نافعة "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إنه رغم السلبيات التي نعانى منها ومختلف دول العالم بسبب فيروس كورونا، إلا أن هناك عدد من الإيجابيات التي حدثت بالبلاد بسبب تلك الجائحة، مشيرًا إلى أنها عجلت بتطبيق عديد من الأفكار الجديدة في مختلف القطاعات مما أدى إلى قفزة في التطوير المؤسسي بقطاعات الدولة.

وأوضح "بسيوني" في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن جائحة كورونا، أدت إلى الإسراع في تعظيم دور التكنولوجيا في مختلف المجالات، وزيادة استخدامها، مثلما حدث في استكمال الدراسة بالمدارس والجامعات عن بعد بإستخدام الوسائل التكنولوجية، وهو الأمر الذى أدى بدوره إلى تغيير طرق التعليم للأفضل وتدريب الطلاب على منهج البحث العلمى كوسيلة للتعلم بدلًا من وسيلة الحفظ والتلقين التي أثبتت فشلها خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن تلك الطرق الحديثة تؤدي بدورها إلى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وما تمثلة من أزمة وأعباء مادية على مختلف الأسر المصرية.

وتابع: "من الإيجابيات أيضًا، الإسراع في تطبيق نظام الشمول المالي والتعامل مع البنوك عن بعد وإجراء مختلف المعاملات المالية أون لاين، وتقديم مختلف الخدمات للمواطنين أون لاين، وهو الأمر الذي من شأنه مساعدة الدولة في القضاء على عدد من المشكلات التي كانت تواجهها من قبل بسبب تضارب البيانات والزحام والبيروقراطية، بالإضافة إلى القضاء على مظاهر الفساد التي كانت تجد بيئة خصبة في تعدد الجهات وتضارب القرارات.

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وأضاف الدكتور حسن بسيونى، بسبب كورونا، اضطرت الحكومة الى عقد اجتماعاتها بنظام الفيديوكونفرانس، وهو الأمر الذي عجل باستخدام مثل تلك التقنيات الحديثة التي توفر الوقت والجهد وتقلل من الزحام في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنها ستكون وسيلة لعقد الاجتماعات في القطاعات الحكومية وكذلك الجامعات وباقي المؤسسات، قائلا، "رب ضارة نافعة"، ستكون جائحة كورونا سببًا في تقدمنا التكنولوجى.

وتابع "بسيوني"، أن نجاح مصر في تسيير مختلف الأعمال بقطاعات الدولة، يعكس حجم التطوير الذي قامت به البلاد خلال الفترة الماضية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يلقى دعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة، حيث شهد تطوير كبيرًا خلال تلك الفترة.

ورأى الدكتور بسيونى، أن الجائحة كشفت عن التلاحم المجتمعي بين النواب والشعب، بالمشاركة في عمليات المواجهة للفيروس من تعقيم للشوارع والأماكن العامة، ومد الأهالى باحتياجاتهم الغذائية وكذلك التوعية الصحية لهم.

ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة، للإستمرار في تطبيق تلك الخطوات بالإستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، في مختلف القطاعات بدءًا من التعليم بالمدارس والجامعات، وكذلك المعاملات المالية وإنهاء خدمات المواطنين أون لاين، مشيرًا إلى أن ذلك يحد من الفساد وسيكون له مردود إيجابى على حركة السير والمرور ومايستتبع ذلك من خفض معدلات استهلاك الوقود إلى حد ما، بالإضافة إلى انخفاض أسعاره عالميًا مما سيؤثر على موازنة الدولة بالتالي، بالإضافة إلى انخفاض نسبة التلوث المناخي، إلى جانب إحداث نقلة نوعية في صناعة واستخدام التكنولوجيا بالبلاد.