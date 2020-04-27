رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة " مثلث ماسبيرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، ورافقه وزراء: السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.

وخلال الجولة التفقدية بأنحاء المشروع، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مكونات أحد الأبراج الذي تفقده رئيس الوزراء، حيث أوضح أن المسطح تصل مساحته إلى 25853 م2 أي 6.2 فدان، ويتكون من بدروم (جراج سفلي) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي ( تجاري ) بمسطح 16970 م2، والمساحة المخطط بيعها مساحتها 8500 م2، كما يشمل دور أول ( جراج علوي) بمسطح 15800 م2 سعة 280 سيارة.

كما أشار وزير الإسكان إلى أن الأبراج المتصلة، والتي تنفذها مجموعة من شركات المقاولات الكبرى تضم 18 طابقاً سكنياً بإجمالي 468 وحدة سكنية (الإسكان البديل)، لمن اختار من أهالي المنطقة العودة مرة أخرى للسكن بها، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ برج استثماري في هذا المشروع ويتكون من 23 طابقاً سكنياً بإجمالي 134 وحدة سكنية، كما يضم المشروع برجاً إدارياً خلف القنصلية ويتكون من بدروم، ودور أرضي تجاري، و15 طابقا متكرراً، بإجمالي مسطح 10200 م2، والمساحة المخطط بيعها 8160 م2.

وحول الموقف التنفيذي لمشروع الأبراج السكنية، فقد أوضح وزير الإسكان أنه فيما يتعلق بالبرج السكني الأول؛ فقد تم الانتهاء من أعمال الخوازيق و اللبشة المسلحة وأعمال العزل بالكامل، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمدة البدروم وسقف البدروم بالكامل، وبنسبة 65%من أعمدة الأرضي، و35% من سقف الأرضي وأعمدة الأول وسقف الأول وأعمدة الثاني، وجار تنفيذ سقف الثاني، وفيما يتعلق بالبوديوم، فقد تم الانتهاء من أعمال الخوازيق وأعمال العزل بالكامل، وبنسبة 30% من أعمال الخرسانة المسلحة للقواعد، وأعمدة البدروم وجار تنفيذ سقف البدروم.

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وفيما يخص أعمال البرج الثاني، فقد أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الخوازيق، و35% من أعمال اللبشة المسلحة، و35% من أعمدة البدروم، وجارٍ تنفيذ سقف البدروم، وبالنسبة للبوديوم تم الانتهاء من 35% من أعمال الخوازيق.

أما فيما يتعلق بالبرج الاستثماري، فقد تم الانتهاء من أعمال الخوازيق واللبشة المسلحة، وأعمدة البدروم وجار تنفيذ سقف البدروم للبرج السكني، كما تم الانتهاء من أعمال الخوازيق وأعمال الخرسانة المسلحة للقواعد وأعمدة البدروم وجار سقف البدروم للبوديوم.

وحول الموقف التنفيذي للبرج الإداري، أوضح وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من أعمال صب الخوازيق بإجمالي 87 خازوق أسفل البرج الإداري، كما تم تكسير رؤوس الخوازيق وصب الخرسانة العادية.

وفي نهاية الجولة، كلّف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من " الإسكان البديل"، الذي يتم تنفيذه لعدد من أهالي المنطقة الذين اختاروا العودة للسكن بها مرة أخرى، كما شدّد على ضرورة إزالة أي مساكن عشوائية بالمنطقة، وتعويض أهلها طبقاً لما هو متبع؛ فلن يُسمح بوجود أي عشوائيات بهذه المنطقة التي تعد واجهة حضارية للقاهرة.