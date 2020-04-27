محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للتمريض ببالغ الحزن والأسى، الممرض محمد المحسناوي الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في مستشفى النجيلة، وهو يؤدي واجبة في خدمة المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض ووكيل وزارة الصحة والسكان لشئون التمريض، في بيان اليوم، إن التمريض المصري لا زال يؤدي عملة بشرف في المستشفيات سواء كانت عزل أو تقدم خدمة صحية للمريض بشكل عام.
وأضافت أن التمريض يؤدي 73% من الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفيات بمعني أنه يمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية إلى جانب باقي عناصر الفريق الطبي.
وأضافت نقيب التمريض أنها كلفت لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة بالتواصل مع أهل الممرض الشهيد لتقديم كافة سبل الدعم لأسرته مع تقديم دعم مالي 20 ألف جنية للأهل على أن يكون هناك متابعة مستمرة مع الأهل كنوع من الدعم النفسي للأسرة.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة التمريض تنعى أول ممرض توفي بكورونا.. وتصرف 20 ألف جنيه لأسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.