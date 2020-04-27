مصر | قرار جديد من النيابة بشأن عصابة سرقة السيارات "المحملة بالمواشى"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من النيابة بشأن عصابة سرقة السيارات "المحملة بالمواشى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت نيابة مصر الجديدة الجزئية اليوم الإثنين، سائق وتباع لقيامهما بتشكيل عصابى لسرقتهم بالاكراه تحت تهديد السلاح النارى لسماع أقوالهم فى الواقعة، ومواجهتهم بالمتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة المرج، يفيد بأن سائق وتباع أثناء سيرهما بدائرة القسم مُستقلان سيارة "نصف نقل" قيادة السائق" والمحمل عليها 8 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمجزر كائن بدائرة القسم، فوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها 4 أشخاص قاموا بإعتراض طريقهما والإستيلاء على السيارة بحمولتها وعدد 2 هاتف محمول كرهًا عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم وإصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (4 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وإعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة السيارات المُحملة برؤوس الماشية كرهًا عن قائديها تحت تهديد الأسلحة النارية مُستغلين سابقة عمل أحدهم بالمجزر المشار إليه وعلمه بخطوط وتوقيتات سير السيارات أثناء قدومها للمجزر فخططوا لارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط رؤس الماشية المستولى عليها بمنطقة الخانكة بالقليوبية وضبط بحوزة المتهمين (السيارة المستولى عليها – السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والمبلغ) وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة، عبارة عن (بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة صوت معدلة، 18 طلقة مختلفة الأعيرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات وأمرت فى وقت سابق بحبس المتهمن 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات الكهرباء بسوهاج

وتمكن رجال مباحث مديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 أشخاص، لتخصصهم فى إرتكاب جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء وأغطية البالوعات.

فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام سائقين، و3 عاملين – مقيمين بسوهاج، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى سرقة الكابلات الكهربائية متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين أثناء إستقلالهم ( دراجة نارية " تروسيكل " ) وضبط بحوزتهم ( فرد محلى الصنع وطلقة نارية من ذات العيار، عدد 4لفافات أسلاك كهربائية وكابلات كبيرة الحجم، 2 غطاء بالوعة صرف صحى ) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وإرتكابهم العديد من جرائم سرقات الأسلاك الكهربائية وأغطية البالوعات، وأن المضبوطات بحوزتهم من حصيلة جرائم سرقة والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.