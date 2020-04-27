مصر | حبس عاطل لإتجاره في مخدر الحشيش بالبساتين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عاطل لإتجاره في مخدر الحشيش بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس تاجر مخدرات لحيازته على مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة عن تمكن رجال مباحث قسم شرطة من ضبط عاطل وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 215 جرام، مبلغ مالى 1000 جنيه، هاتف محمول وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط مصنع لإنتاج الأقراص المخدرة بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى قاموا بتحويل أحد العقارات بدائرة مركز أشمون بالمنوفية لمصنع لإنتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بالمحافظات الأخرى، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والماكينات والأدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع.

بداية الواقعة، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوى السوابق الإجرامية" فى مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم (6 أشخاص، إحدى السيدات - لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة).

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حيث قاموا بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لتصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، حيث يقوم (4منهم) بتجهيز المواد الكيميائية والخامات الأولية والماكينات والأدوات اللازمة لعملية تصنيع ذلك العقار المخدر، وقد أعدوا وجهزوا مكانًا عبارة عن "فيلا" بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وتجهيز كميات من تلك المواد الكيميائية والخامات الأولية المستخدمة فى عملية تصنيع المخدر، وكذا كميات من أقراص الترامادول المخدر كمنتج نهائى، وقيام (أحدهم بمشاركة السيدة) بترويج الأقراص المخدرة بمحافظتى القاهرة والجيزة لحسابهم جميعًا، وقيام الآخربإعداد الأكلاشيهات اللازمة والمدون عليها بيانات الأقراص المخدرة لتغليفها عقب عملية التصنيع.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن المنوفية والشرقية، تم إستهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات أسفرت عن تحقيق الآتى: إستهداف الفيلا (مكان التصنيع) بمأمورية أسفرت عن ضبط إثنين من المتهمين وبصحبتهم عدد 3 أشخاص آخرين.

وعثر بحوزتهم على عدد (90) علبة لعقار الترامادول المخدر بإجمالى (عدد 900 قرص)، وكمية من أقراص الترامادول الأحمر بلغت حوالى (166400 قرص) بإجمالى وزن (71،300 كيلو جرام)، وكمية من أقراص الترامادول الأبيض بلغت حوالى (19140 قرص) بإجمالى وزن (8،200 كيلو جرام)، وكمية من بودرة الترامادول المخدر وزنت (31 كيلو جرام)، وكمية من الأقراص المنشطة بلغت حوالى (26700 قرص) وزنت (10 كيلو جرام)، وكمية من بودرة "السيالس" وزنت ( 13،200 كيلو جرام )، عدد (4) مسدسات، والماكينات والعدد والأدوات والخامات المستخدمة فى عملية التجهيز والتصنيع والتعبئة والتغليف، وعدد (10) تماثيل مختلفة الأحجام، عدد ( 9 ) ورقة بردى، جعران، مجموعة من الأوانى الفخارية يشتبه فى آثريتهم، ومبلغ مالى قدره ( 16600 جنيه).

بإستهداف مسكن أحدهم تبين عدم تواجده، وبتفتيش المسكن بحضور زوجته تم ضبط (عدد 266 قرص مخدر مختلف الأنواع، مبلغ مالى، هاتف محمول) وتم ضبط السيدة وبحوزتها (كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط أحد المتهمين حال إستقلاله سيارة ملاكى وبرفقته أحد الأشخاص (مسجل شقى خطر– مقيم بالقاهرة) وضبط بحوزتهما (عدد 940 قرص مخدر - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - طبنجة صوت - مبلغ مالى - عدد 4 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وإتفاقهم مع (مالكى الفيلا "تم ضبطهما أثناء المداهمة") فى تصنيع الأقراص المخدرة وإمدادهم بالأموال لإنتاج ذلك العقار مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، وقيام آخر (تم ضبطه أثناء المداهمة) بالمشاركة فى عملية التصنيع، وأقروا بأن المبالغ المالية من حصيلة البيع والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والقطع الآثرية للإتجار فيها وإستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (26.000.000) ستة وعشرون مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.