أخبار مصر | التضامن: صرف معاشات شهر مايو من خلال ماكينات الصراف الآلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: صرف معاشات شهر مايو من خلال ماكينات الصراف الآلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو، وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

وتابعت القباج أنه تماشيًا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الإستباقية إستعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث تم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايوعلى النحو التالى:-

- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام السبت والاحد الموافق ( 2-3 ) من شهر مايو.



- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام " الاثنين والثلاثاء" الموافق ( 4-5 ) من شهر مايو. - فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام " الاثنين والثلاثاء" الموافق ( 4-5 ) من شهر مايو. - أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الأربعاء والخميس 6 – 7 مايو. Advertisements