أخبار مصر | الزراعة: الصادرات المصرية تغزو أسواق العالم خلال أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: الصادرات المصرية تغزو أسواق العالم خلال أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، اليوم الاثنين، تقريرًا من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أحمد العطار، حول موقف الصادرات الزراعية المصرية خلال أزمة فيروس كورونا، والذي جاء فيه أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية.

وأكد وزير الزراعة، أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية.