أخبار مصر | الزراعة: الصادرات المصرية تغزو أسواق العالم خلال أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: الصادرات المصرية تغزو أسواق العالم خلال أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، اليوم الاثنين، تقريرًا من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أحمد العطار، حول موقف الصادرات الزراعية المصرية خلال أزمة فيروس كورونا، والذي جاء فيه أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية.
وأكد وزير الزراعة، أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف أن مفتشي الحجر الزراعي يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ.
وتابع أن نظام تكويد المزارع الذي انتجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية، وأن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع، وهي مازالت في الحقول والمزارع بالإضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وان الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلي أو للتصدير.
وأعلن الوزير، أنه في ظل أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم، تزايد الطلب على المنتجات المصرية من معظم الدول، وفُتحت امامها أسواق جديدة بسبب جودتها وحلت محل صادرات دول كثيرة تأثرت بالفيروس.
وبدوره قال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي: إن الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي، مدوّن عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ "جمهورية مصر العربية"، والدولة المستقبلة للمنتج.
وتابع أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية لا تحمل نسب تلوث من المبيدات أو شبهة الري بمياه الصرف، ومشهود لها عالميًا، حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنويًا.
وأشار إلى أنه بلغ إجمالي الصادرات منذ بداية العام نحو 2.2 مليون طن صادرات زراعية لدول العالم، إذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.
ولفت إلى أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.