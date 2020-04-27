أخبار مصر | بدء برنامج تدريبي للتوعية بكورونا في هيئة قناة السويس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بدء برنامج تدريبي للتوعية بكورونا في هيئة قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدء فعاليات البرنامج التدريبي التوعوي للعاملين بالهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة للتوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل مع الفيروس المستجد "COVID 19"، وذلك في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "ربيع" أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الصحة وينعقد بقاعة مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة.

وأضاف أن البرنامج التدريبي يشرف عليه الأستاذ الدكتور عماد الدين الهاشمي، استشاري مكافحة العدوى بوزارة الصحة، ويستهدف البرنامج بالأساس توعية العاملين بالهيئة لا سيما مسئولي القطاع الطبي والمتعاملين بصورة مباشرة مع السفن العابرة من طاقم الإرشاد ومراقبي حمولات ورسوم السفن وعمال الرباط للتعرف على الممارسات الصحية السليمة وطرق الحماية ومكافحة العدوى وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

ويتضمن البرنامج عدة محاضرات تستهدف التعريف بفيروس كورونا المستجد، وأعراضه، وطرق الوقاية الشخصية ووسائل الحماية من ارتداء الماسكات الطبية، والقفازات، والبدل الوقائية فضلًا عن طرق نزعها والتخلص منها.

رئيس قناة السويس يوجه بتوفير بوابات التعقيم والكواشف الحرارية بالمباني والمنشآت الإدارية

وفي ذات السياق، وفي إطار حرص الهيئة على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وجَه الفريق ربيع بتوفير بوابات التعقيم والكواشف الحرارية بالمباني والمنشآت الإدارية ومارينا المرشدين وغيرها.

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تعافي 1176 مصابا بكورونا

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ1176 متعافيًا.

تسجيل 215 حالة إصابة بكورونا و10 حالات وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.

وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.