أخبار مصر | تفاصيل جولة رئيس الوزراء في منطقة مثلث ماسبيرو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جولة رئيس الوزراء في منطقة مثلث ماسبيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، أعمال تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، يرافقه وزء راالسياحة والآثار، التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب محافظ القاهرة.

وأكد عاصم الجزار وزير الإسكان، أن الأبراج المتصلة، والتي تنفذها مجموعة من شركات المقاولات الكبرى تضم 18 طابقًا سكنيًا بإجمالي 468 وحدة سكنية (الإسكان البديل)، لمن اختار من أهالي المنطقة العودة مرة أخرى للسكن بها.

وأشار إلى تنفيذ برج استثماري في هذا المشروع ويتكون من 23 طابقًا سكنيًا بإجمالي 134 وحدة سكنية، كما يضم المشروع برجًا إداريًا خلف القنصلية ويتكون من بدروم، ودور أرضي تجاري، و15 طابقا متكررًا، بإجمالي مسطح 10200 م2، والمساحة المخطط بيعها 8160 م2. وشرح وزير الإسكان، مكونات أحد الأبراج الذي تفقده رئيس الوزراء، حيث أوضح أن المسطح تصل مساحته إلى 25853 م2 أي 6.2 فدان، ويتكون من بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي ( تجاري ) بمسطح 16970 م2، والمساحة المخطط بيعها مساحتها 8500 م2، كما يشمل دور أول ( جراج علوى ) بمسطح 15800 م2 سعة 280 سيارة. البرج السكني الأول وفيما يتعلق بالبرج السكني الأول؛ أشار "الجزار" إلى الانتهاء من أعمال الخوازيق واللبشة المسلحة وأعمال العزل بالكامل، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمدة البدروم وسقف البدروم بالكامل، وبنسبة 65%من أعمدة الأرضي، و35% من سقف الأرضي وأعمدة الأول وسقف الأول وأعمدة الثاني، وجار تنفيذ سقف الثاني. Advertisements

وفيما يتعلق بالبوديوم، تم الانتهاء من أعمال الخوازيق وأعمال العزل بالكامل، وبنسبة 30% من أعمال الخرسانة المسلحة للقواعد، وأعمدة البدروم وجار تنفيذ سقف البدروم. وفيما يخص أعمال البرج الثاني، تم الانتهاء من جميع أعمال الخوازيق، و35% من أعمال اللبشة المسلحة، و35% من أعمدة البدروم، وجارٍ تنفيذ سقف البدروم، وبالنسبة للبوديوم تم الانتهاء من 35% من أعمال الخوازيق. أما فيما يتعلق بالبرج الاستثماري، فقد تم الانتهاء من أعمال الخوازيق واللبشة المسلحة، وأعمدة البدروم وجار تنفيذ سقف البدروم للبرج السكني، كما تم الانتهاء من أعمال الخوازيق وأعمال الخرسانة المسلحة للقواعد وأعمدة البدروم وجار سقف البدروم للبوديوم. الموقف التنفيذي للبرج الإداري وأكد الدكتور عصام الجزار، فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للبرج الإداري، أنه تم الانتهاء من أعمال صب الخوازيق بإجمالي 87 خازوق أسفل البرج الإداري، كما تم تكسير رؤوس الخوازيق وصب الخرسانة العادية. وفي نهاية الجولة، كلّف رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من " الإسكان البديل"، الذي يتم تنفيذه لعدد من أهالي المنطقة الذين اختاروا العودة للسكن بها مرة أخرى.

وشدّد على ضرورة إزالة أي مساكن عشوائية بالمنطقة، وتعويض أهلها طبقًا لما هو متبع؛ فلن يُسمح بوجود أي عشوائيات بهذه المنطقة التي تعد واجهة حضارية للقاهرة.

