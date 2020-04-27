أخبار مصر | بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان ناري من المفتي السابق ردًا على زاهي حواس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق: إنه اطلع على البيان الصادر عن الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، الذي - حسب تعبيره - لم يُعَنّ نفسه بالاتصال، ولم يُعَنّ نفسه بالاطلاع على البرنامج واعتمد على ما تناقلته وسائل الإعلام -.

كان الشيخ علي جمعة، تحدث في برنامجه التليفزيوني على إحدى الفضائيات، قائلًا: إن أوزوريس هو سيدنا إدريس عليه السلام، وأن أبو الهول يحمل وجه سيدنا إدريس.

وعقب ذلك، خرج عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، ببيان جاء فيه: ليس هناك أي داعٍ لأن يتحدث الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، عن الآثار، فهو رجل فقيه في الدين، لذا عندما تحدث عن الآثار، تحدث بمعلومات لا تمت للعلم بصلة، بل هي معلومات رددها الكثيرون من مهووسي الآثار دون علم أو دراسة،

بدوره، رد الدكتور علي جمعة، في بيان اليوم الاثنين، قائلًا: إن "زاهي حواس أراد الظهور بعد غيابه عن الساحة مدة طويلة، لم نستمع فيها إلى صوته ولم نر محياه على ما قد كان عودنا - عفاه الله عنه-".

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وتابع: لو أنه اطلع على البرنامج لعلِم أننا قد فرقنا بين الروايات العلمية وبين الروايات الشعبية ولعلِم كذلك أنه برنامج يبيَّن مدى انتماء المصريين لبلادهم ومدى حبهم لها، كما أنه يبين موقع مصر التاريخي الذي قد لايلتفت إليه كثير من الناس، لكنه لم يلتفت لكل هذا وأراد أن يلقي علينا محاضرة في الأثار وهو أمر لم نقاربه بل ولا نريده في برنامجنا.

وأكد "جمعة"، أن هذه السقطة التي سقطها الدكتور حواس ترك فيها أول خطوات النقاش الجاد، ولذلك أردنا أن ننبهه بأن يستمع إلى البرنامج أولا وأن يرى كيف أننا من أول لحظة ونحن نفرق بين الروايات العلمية - والتي تركنا له الجانب الحسي منها - وبين الروايات الشعبية التي سبَّ أصحابها بكلمات غير لائقة مدعيا أنه وحده مصدر المعرفة.

وقال: نأمل من الإعلام الوطني أن يراعي الأغراض والأهداف وراء البرنامج من جهة ووراء من أثار هذه الزوبعة في محطة الـ BBC وغيرها ممن لبسوا الحق بالباطل وممن خلط الصحيح بالباطل لأننا في زمن نحتاج فيه إلى الوعي.

واختتم علي جمعة: تحياتي للدكتور زاهي حواس.. ليس الكلام في روايات شعبية من الفتوى في شيئ، أحببت أن أخبرك بما لا تعلم من أن الفتوى بيان للحكم الشرعي وليست تحليلًا لأخبار الرحالة العرب.