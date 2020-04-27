أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم كباش الأقصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم كباش الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ظُهر اليوم الاثنين، أعمال ترميم الكباش الأربعة، تمهيدًا لنقلها قريبا إلى الأماكن المخصصة لها، لتُزين ميدان التحرير في وسط القاهرة، بجانب مسلة الملك رمسيس الثاني، والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان.

وتُجرى أعمال الترميم على قدم وساق، بأيدي فريق عمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار، تمهيدًا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير ميدان التحرير.

وبدأت "السياحة والآثار"، هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة، في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.