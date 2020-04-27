أخبار مصر | إنفوجرافيك.. عادات غذائية يجب تجنبها في رمضان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. عادات غذائية يجب تجنبها في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للمواطنين، تتضمن عادات غذائية يجب الابتعاد عنها خلال شهر رمضان.

وجاءت النصائح التي قدمتها الدكتورة هبة حسين، أخصائي الصحة العامة والتغذية، كالآتي:

يجب تجنب الإفطار على مشروبات عالية السكر مثل "قمر الدين، التمر الهندي، الكركديه".

يجب الإفطار على الماء أو التمر أو العصائر الطبيعية بدون سكر.