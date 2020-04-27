أخبار مصر | تأجيل إطلاق أكبر قافلة مساعدات غذائية لـ 17 محافظة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل إطلاق أكبر قافلة مساعدات غذائية لـ 17 محافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مؤسسة مصر الخير، تأجيل فعاليات إطلاق أكبر قافلة للمساعدات الغذائية، والتي كان مقررا إطلاقها من استاد القاهرة غدًا الثلاثاء، إلى السبت المقبل.

وتنطلق القافلة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وتعتبر أولي القوافل الغذائية التي سيتم توزيعها على الأسر المستحقة خلال شهر رمضان، وذلك بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير: إن أولي القوافل تحمل 500 طن وتشمل كراتين مواد الغذائية والبطاطس خضروات دواجن، موضحًا أن القافلة تنطلق لنحو 17 محافظة، وذلك من استاد القاهرة الدولي.

وأضاف أنه من المقرر تسيير عدة قوافل غذائية أخرى خلال شهر رمضان، لتغطية جميع المحافظات، والوصول الي أكبر عدد الأسر المستحقة، وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.