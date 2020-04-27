شكرا لقرائتكم خبر عن موظف بالبنك الأهلي.. تفاصيل أول إصابة بـ«كورونا» في طور سيناء (بيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن «أول إصابة بفيروس كورونا بطور سيناء انتقلت لموظف أثناء العمل بالبنك الأهلي فرع نويبع، ثم انتقلت العدوى لأسرته بطور سيناء، وزميل له بالبنك»، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ورش وتعقيم فرع البنك الأهلي بنويبع بعد التأكد من إيجابية الحالة.

وأضاف «رخا»، في بيان لمديرية الصحة، أنه تم عمل مناظرة للحالة ومعرفة المخالطين للحالة بمكان العمل بمدينة نويبع، وعمل التحاليل اللازمة للمخالطين وتطبيق العزل المنزلي لهم لمدة 14 يوما، علاوة على إجراء مسح المنطقة المحيطة للبنك وأخذ مسحات حال ظهور أعراض على المخالطين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات التي اتخذت حيال هذا الموضوع بمستشفى طور سيناء، ومحاسبة المقصرين إن وجد تقصير، مؤكدا أنه لن يتم التساهل والتهاون فيما يخص صحة المواطنين، مشيرا إلى دور وواجب الفريق الصحي والمنشآت الصحية بأن تكون بجانب المواطن من أجل القضاء على فيروس كورونا.

من جهته، أشار الدكتور أحمد حسانين، مدير عام الطب الوقائى، إلى أن الفرق الوقائية تقوم بالترصد بجميع منشآت المحافظة ويعملون جاهدين لتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة مخالطين الحالات للحد من انتشار الوباء، مطالبا المواطنين بالنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي والحرص في التعاملات اليومية.

صورة ضوئية من البيان

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