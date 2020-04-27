شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تواصل توزيع الماسكات الطبية على المواطنين مجانًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكثيف جهود القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين القوات المسلحة بتوسيع نطاق توزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانًا بعدد من محافظات الجمهورية.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الاثنين.

وقامت عناصر القوات المسلحة بتوزيع الماسكات الطبية في محطة سكك حديد الجيزة على المواطنين القادمين والمتجهين من وإلى الصعيد، وحثتهم على البعد عن التزاحم وإتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية.

وانتشرت عناصر القوات المسلحة بمحافظة السويس وقامت بتوزيع الماسكات الطبية على المواطنين المترددين على مواقف النقل الجماعي ومكاتب البريد، وفي الإسماعيلية تم توزيع الماسكات الطبية بمحطة قطارات الإسماعيلية وموقف النقل الجماعى وأنفاق قناة السويس ومعدية نمرة (6) للقادم والمتجه من وإلى سيناء، وفى محافظة بنى سويف تم التوزيع على المواطنين المترددين على محطة قطارات بني سويف وموقف النقل الجماعى بالمحافظة.

وحرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أعداد كبيرة من المواطنين بالأماكن التي يتردد عليها أعداد كبيرة، وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم وإمتنانهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لمجابهة إنتشار فيروس «كورونا».

يأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة لتوفير الماسكات الطبية لكافة المواطنين بمختلف المحافظات بما يكفل المحافظة على صحة المواطن المصري ضد خطر إنتشار فيروس كورونا.

Advertisements