شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 14 مصابًا بـ«كورونا» في «عزل ملوي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تماثل 14 مصابا بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، للشفاء داخل مستشفى عزل مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، إذ تحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية لسلبية، وتقرر خروجهم جميعا بعد تعافيهم بشكل تام، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ افتتاح المستشفى بشكل جزئي، وتخصيصها كمقر للعزل الصحي إلى 75 شخصا، معظمهم من محافظات بني سويف والفيوم وجنوب الصعيد.
فيما سجلت المسستشفى، حالة وفاة جديدة لمسن ليرتفع بذلك إجمالي المتوفيين بالفيروس إلى 5 حالات خلال نحو 23 يوما.
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الوضع في مصر
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اصابات
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4,534
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تعافي
1,176
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وفيات
317
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