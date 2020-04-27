شكرا لقرائتكم خبر عن «لن أسمح بمقلب قمامة يضر بصحة المواطنين».. محافظ الدقهلية يقيل رئيس وحدة محلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الاثنين، إقالة رئيس الوحدة المحلية بقلابشو التابعة لمركز بلقاس بسبب الإهمال وسوء استغلال موارد الدولة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية للمدفن الصحي والمقلب العمومي بقلابشو، يرافقه المهندس عبده محمدين، مدير إدارة المخلفات الصلبة، والدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس.

وتفقد المحافظ مصنع المخلفات الزراعية والمقام على مساحة 353 فدان أملاك دولة بقلابشو، وكلف رئيس مركز ومدينة بلقاس بعرض تقرير مفصل يشمل حصر كامل لممتلكات الدولة بنطاق المركز لتحديد أفضل سبل الاستفادة منها وعرض تقرير مفصل عن أرض المحافظة في قلابشو والمقام عليها مزارع سمكية لتحديد الاستخدام الأمثل لها.

وقال المحافظ: «لن أسمح بوجود مصنع تدوير أو مقلب يضر بصحة المواطنين أو يؤثر على المصانع المجاورة وطلب من مسؤولي الهيئة العربية للتصنيع التي تدير موقع المدفن الصحي والمقلب العمومي بقلابشو باستخدام أفضل السبل لحسن استخدام المساحات المتاحة وأن يستوعب المدفن المخلفات على مدار عقود، مؤكدًا أنه جاري استكمال إنشاء المدفن الصحي بقلابشو، والذي يضم 4 خلايا على مساحة 50 فدان لتستوعب تجمعات القمامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات».

وطلب المحافظ من مسؤولي الهيئة العربية للتصنيع زيادة ارتفاع الخلايا لزياده الطاقة الاستيعابية لها، مؤكدًا أن جاري تطوير مقالب القمامة بقلابشو وتعظيم الاستفادة منها، والعمل على الاستغلال الأمثل للأرض المتاحة لتستوعب أكبر كميات من القمامة.

وتابع المحافظ سير عمليات نقل تراكمات القمامة من مقلب سندوب للاطمئنان على سير العمل بالمعدل المتفق عليه مع الهيئة العربية للتصنيع لنقل ما يقارب مليون طن من مقلب سندوب في إطار تطوير وإنشاء أحدث مصنع هناك، مؤكدًا أنه تم نقل ما يزيد عن 150 ألف طن منذ توقيع العقد وحتى الآن، وأنه سيتم الإنتهاء من نقل المقلب بالكامل خلال 4 شهور من بدء التنفيذ، كما سيتم إنشاء مصنع تدوير قمامة على كامل المساحة بطاقة استيعابية 1200 طن يوميًا، بتكلفة إجمالية 240 مليون جنيه.

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إقالة رئيس الوحدة المحلية بقلابشو فى الدقهلية بسبب الإهمال وسوء استغلال موارد الدولة

إقالة رئيس الوحدة المحلية بقلابشو فى الدقهلية بسبب الإهمال وسوء استغلال موارد الدولة

إقالة رئيس الوحدة المحلية بقلابشو فى الدقهلية بسبب الإهمال وسوء استغلال موارد الدولة

إقالة رئيس الوحدة المحلية بقلابشو فى الدقهلية بسبب الإهمال وسوء استغلال موارد الدولة

إقالة رئيس الوحدة المحلية بقلابشو فى الدقهلية بسبب الإهمال وسوء استغلال موارد الدولة

إقالة رئيس الوحدة المحلية بقلابشو فى الدقهلية بسبب الإهمال وسوء استغلال موارد الدولة