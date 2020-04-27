شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من محكمة أسرة مدينة نصر في «دعوى زينة ضد أحمد عز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، الاثنين، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بمصروفات دراسية عن عامي 2019 و2020 لتوأمها، إداريا.

كانت زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز بمبلغ 41 ألف جنيه إسترليني عن عامي 2019 و2020.

وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، مذكرة في الجلسة السابقة تحتوي على أجر «عز» في فيلم «الممر» ومسلسل «أبوعمر المصري» والحملات الإعلانية التي يقوم بها.