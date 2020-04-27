شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض وإلغاء أي خطوة تُخالفه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن وإلغاء أي خطوة تُخالفه، مُرحبة بالبيان الصادر، اليوم، عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام باتفاق الرياض والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده، وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق واستعادة دولته والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

وتؤكد مصر مجددًا دعمها لجهود كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، ويستهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات ذات الصِلة، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.