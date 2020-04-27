شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُتابع الموقف النهائي لأعمال تطوير ميدان التحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، من موقع العمل، الموقف النهائي لأعمال تطوير ميدان التحرير، والذي تم تزيينه بالمسلة الفرعونية التي تم نقلها من صان الحجر إلى الميدان، ورافقه وزراء: السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.

وخلال تفقده لمشروع تطوير ميدان التحرير، كلّف رئيس الوزراء بسرعة التعاقد مع إحدى شركات الأمن؛ لتتولى عملية تأمين أعمال التطوير التي تمت في الميدان بأكمله، مع التعاقد مع شركة أخرى للصيانة، لتتسلم أعمال التطوير وتتابع صيانتها.

واستمع رئيس الوزراء لشرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للأعمال التي يتم تنفيذها، وخلال تفقد أعمال تطوير وتجميل ميدان التحرير، تمت الإشارة إلى أن فكرة مشروع التطوير تقوم على التصميم الفرعوني، حيث تم نقل المسلة الفرعونية ووضعها بالميدان، وكذا أربعة كباش فرعونية سيتم وضعها حول المسلة لإضفاء الطابع الفرعوني على الميدان بتصميم أحد المكاتب الاستشارية.

كما تم التوضيح بأن المشروع ينقسم إلى عدد 6 مناطق يتم تطويرها وعمل مشايات مكونة من بلاطات خرسانية وخرسانة مُلونة على جانبيها، وتم زراعة نخيل وتنفيذ أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية، وبعض المقاعد الرخامية والتي تم تنفيذها من خلال إدارة الخرسانة الجاهزة بشركة المقاولون العرب، ومقاول رخام متخصص، مع تنفيذ نُظم إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون، وتم تركيب أجهزة إضاءة بها مما يُضفي شكلاً جمالياً ينسجم مع الطابع الفرعوني وأعمال التطوير بالميدان.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير، حتى يصبح ميدان التحرير رمزًا جماليًا يعبر عن المظهر الحضاري لمصر.

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