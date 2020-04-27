شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يضبط سيارتين تسيران عكس الاتجاه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن، ويمثل انتهاكًا لقانون المرور لما يسببه من وقوع حوادث تتسبب في إزهاق أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمركز ومدينة بلبيس، حيث تمكن من ضبط سيارتين نقل ثقيل وأخرى ربع نقل تسيران عكس الاتجاه بطريق بلبيس الزقازيق، واضطر المحافظ إلى استيقافهما، وأصدر أوامره لرجال المرور بسحب رخصة القيادة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأبدى المحافظ استيائه الشديد من سلوك بعض السائقين أو أصحاب السيارات من عدم التزامهم بقواعد المرور المنظمة لحركة السير على الطريق، مناشدًا الجميع باحترام القانون وتغيير السلوكيات للأفضل لضمان سلامة وأمن المواطنين.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يضبط سيارتين تسيران عكس الإتجاه

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يضبط سيارتين تسيران عكس الإتجاه