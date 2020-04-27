أخبار مصر | تكليف عاجل من رئيس الوزراء بشأن تطوير ميدان التحرير

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر تكليف عاجل من رئيس الوزراء بشأن تطوير ميدان التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الموقف النهائى لأعمال تطوير ميدان التحرير، والذى تم تزيينه بالمسلة الفرعونية التى تم نقلها من صان الحجر إلى الميدان، وذلك خلال جولة رافقه فيها وزراء: السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.

وخلال تفقده لمشروع تطوير ميدان التحرير، كلّف رئيس الوزراء بسرعة التعاقد مع إحدى شركات الأمن؛ لتتولى عملية تأمين أعمال التطوير التى تمت فى الميدان بأكمله، مع التعاقد مع شركة أخرى للصيانة، لتتسلم أعمال التطوير وتتابع صيانتها.

واستمع رئيس الوزراء لشرح تفصيلى حول الموقف التنفيذى للأعمال التى يتم تنفيذها، وخلال تفقد أعمال تطوير وتجميل ميدان التحرير، تمت الإشارة إلى أن فكرة مشروع التطوير تقوم على التصميم الفرعونى، حيث تم نقل المسلة الفرعونية ووضعها بالميدان، وكذا أربعة كباش فرعونية سيتم وضعها حول المسلة لإضفاء الطابع الفرعونى على الميدان بتصميم أحد المكاتب الاستشارية.

كما تم التوضيح بأن المشروع ينقسم إلى عدد 6 مناطق يتم تطويرها وعمل مشايات مكونة من بلاطات خرسانية وخرسانة مُلونة على جانبيها، وتم زراعة نخيل وتنفيذ أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية، وبعض المقاعد الرخامية والتى تم تنفيذها من خلال إدارة الخرسانة الجاهزة بشركة المقاولون العرب، ومقاول رخام متخصص، مع تنفيذ نُظم إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون، وتم تركيب أجهزة إضاءة بها مما يُضفى شكلًا جماليًا ينسجم مع الطابع الفرعونى وأعمال التطوير بالميدان.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير، حتى يصبح ميدان التحرير رمزًا جماليًا يعبر عن المظهر الحضارى لمصر.

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أحدث تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.