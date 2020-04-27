أخبار مصر | تحرك عاجل من محافظة القاهرة تجاه كسر ماسورة مياه بروض الفرج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر تحرك عاجل من محافظة القاهرة تجاه كسر ماسورة مياه بروض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مل والذى وقع بشارع روض الفرج أمام محطة المترو وهى الماسورة التي تغذي احتياجات حيي الساحل وروض الفرج من المياه، مع سحب المياه الموجودة بالشوارع الرئيسية ومتفرعاتها حتى لا يتم التأثير على حركة المرور .
كما أصدر المحافظ تعليماته بسرعة الدفع بسيارات مياه الشرب المتنقلة لتدبير احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من إصلاح الماسورة.
كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تلقت صباح اليوم بلاغًا يفيد بكسر الماسورة وعلى الفور انتقل رئيس حيي الساحل وروض الفرج ورئيس شركة المياه لموقع الكسر مصطحبين ١٢شفاط لشفط المياه الموجودة بالشوارع، كما تم غلق المياه، وجاري إصلاح الماسورة في اقرب وقت ممكن.
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد في أثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، والتي بدأت اليوم 26 أبريل وتستمر حتى 10 مايو القادم بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة كما تقدم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم، بالاضافة إلى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة فى اليوم المحدد له.
وأضاف محافظ القاهرة، أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها فى توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها، مشيرًا إلى أن القاهرة بها 309 مكتب بريد تم توزيع العمالة عليها.
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور اليومى الدورى على مكاتب صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كافة التيسيرات وتوافر كافة الاجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظًا على صحة العاملين والمترددين.
إجراءات مشددة من محافظ القاهرة بشأن النظافة
وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومسئولي هيئة نظافة القاهرة، باستمرار حملات ازالة القمامة صباحًا ومساء، مع التركيز على استغلال فترة الحظر في تكثيف أعمال إزالة المخلفات، بالإضافة إلى أعمال تطهير وتعقيم شوارع العاصمة المستمرة يوميا.
وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات اليوم، أن حملات النظافة ورفع للقمامة، تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.