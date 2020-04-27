أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن التخلص الآمن من نفايات كورونا الطبية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن التخلص الآمن من نفايات كورونا الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول التخلص الآمن من النفايات الخاصة بمصابى الفيروس، خاصة أنه كل يوم تخرج من مستشفيات العزل الصحى آلاف من القفازات والكمامات والبذلات الواقية والسرنجات الطبية المستخدمة، إلى سلال المهملات، حيث يقوم الأطباء والتمريض بعد التعامل مع المصاب بفيروس كورونا، باستبدالها بأخرى جديدة معقمة، مما يمثل تحديا جديدا أمامنا حتى لا تكون سببا في تفشى الوباء.

وأكد "بركات" في بيان له اليوم، أن قطاع المخلفات الطبية الخطرة شهد زيادة ملحوظة في الكميات اليومية، منذ ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، حيث يُقدر متوسط حجم النفايات الطبية، وفق افتراضات حسابية، تعتمد على معدل التولد اليومى لكل سرير «حسب نوعه»، أو معدل التولد اليومى لكل منشأة صحية، مثل المعامل أو الصيدليات، ووفق تلك الضوابط فإن متوسط حجم النفايات الطبية اليومية، لكل مستشفيات مصر، هو 300 طن يوميا.

وأضاف عضو مجلس النواب أن سلة النفايات الخطرة الموجودة في المستشفيات غير متوافرة في الشوارع، ولذلك لا بد من توفيرها في مختلف المناطق وتمييزها بلون معين، حتى تكون مختلفة عن صناديق القمامة العادية، وبالتالي يضع المواطنون فيها هذه النفايات الطبية لمنع انتشاء الفيروس، فهذه النفايات من أخطر أنواع النفايات على البيئة وعلى صحة الإنسان؛ لاحتمال احتوائها على بكتيريا وفيروسات وفطريات وغيرها من مسببات الأمراض، لذا فهي من أكثر المسبّبات التي تقف وراء ظهور الأمراض والأوبئة السريعة الانتشار والتي تفتك بأرواح الناس.

تطورات كورونا

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