أخبار مصر | سياحة الوفد: مؤسسات الدولة تبذل قصارى جهدها في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر سياحة الوفد: مؤسسات الدولة تبذل قصارى جهدها في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أمل رمزي مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون السياحة، ورئيس اللجنة النوعية للسياحة بالحزب، إن مؤسسات الدولة حكومية وخاصة وحزبية ومدنية، تبذل قصارى جهدها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاصرته ومنع انتشاره حتى يمكن التوصل للقضاء عليه نهائيًا.

وأكدت «رمزي» أن وعي الشعب المصري وإدراكه وإحساسه بالمسؤولية وتجاوبه مع التعليمات التي توالي الدولة إصدارها حفاظا على أرواح وصحة المواطن، أسهم بدرجة عالية في الحد من انتشار هذا الفيروس القاتل.

وأشادت مساعد رئيس حزب الوفد، بموافقة مجلس الوزراء على مساندة القطاع السياحي، ومحاولة تخفيف الآثار السلبية التي تسبب فيها فيروس كورونا القاتل، وذلك بوضع دراسة لمشروع قانون يهدف إلى دعم القطاع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وكبار المستثمرين، وإنشاء صندوق دعم للعاملين، والعمل على دراسات ترفع من كفاءة الخدمات والمشروعات السياحية والأثرية، تمهيدًا واستعدادًا للتنشيط السياحي بعد العبور من الأزمة.

وأوضحت «رمزي» أن قطاع السياحة يُعد من أقوى وأهم القطاعات المتضررة على مستوى العالم من الأزمة الحالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، نتيجة لتوقف السياحة وحركة الطيران على مستوى العالم، محذرة من خطورة الإسراع باستئناف السياحة.

وقالت، إن ألمانيا حذرت من خطورة الإسراع باستئناف السياحة في أوروبا، وهو ما يجب أن نحرص عليه في مصر وأفريقيا والوطن العربي، مؤكدة أن اتخاذ قرار بعودة السياحة مع وجود هذا الفيروس وعدم الوصول إلى نتيجة قاطعة للقضاء عليه، يحتاج إلى أن نكون أمام قرار دولي ملزم بعدم استئناف الرحلات السياحية إلا بعد التأكد من القضاء على هذا الفيروس وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة تخرج عن سيطرة أي دولة.

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تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.