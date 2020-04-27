شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة وطقس مائل للحرارة وأمطار غداً.. والقاهرة 30 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على الوجه البحرى، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء، شديد البرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، نشطة على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية .

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وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «18– 30»، الإسكندرية «15– 24»، قنا «19- 38»، الأقصر «20 – 40»، أسوان «21 – 41» .