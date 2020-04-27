شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يحذر من «نفايات كورونا»: «وصلت إلى 300 طن يوميًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخاصة بمصابي فيروس كورونا المستجد.

وقال «بركات» في طلبه، الإثنين، إن «هناك نفايات تخرج بشكل يومى من مستشفيات العزل الصحي عبارة عن آلاف من القفازات والكمامات والسترات الواقية والسرنجات الطبية المستخدمة، إلى سلال المهملات، حيث يقوم الأطباء والتمريض بعد التعامل مع المصاب بفيروس كورونا، باستبدالها بأخرى جديدة معقمة، مما يمثل تحديا جديدا أمامنا حتى لا تكون سببا في تفشى الوباء»، مشيرًا إلى أن «قطاع المخلفات الطبية الخطرة شهد زيادة ملحوظة في الكميات اليومية، منذ ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، حيث يُقدر متوسط حجم النفايات الطبية، وفق افتراضات حسابية، تعتمد على معدل التولد اليومى لكل سرير، أو معدل التولد اليومي لكل منشأة صحية، مثل المعامل أو الصيدليات، ووفق تلك الضوابط فإن متوسط حجم النفايات الطبية اليومية، لكل مستشفيات مصر، هو 300 طن يوميًا».

وأضاف أن «سلة النفايات الخطرة الموجودة في المستشفيات غير متوافرة في الشوارع، ولذلك لا بد من توفيرها في مختلف المناطق وتمييزها بلون معين، حتى تكون مختلفة عن صناديق القمامة العادية، وبالتالي يضع المواطنون فيها هذه النفايات الطبية لمنع انتشاء الفيروس، فهذه النفايات من أخطر أنواع النفايات على البيئة وعلى صحة الإنسان؛ لاحتمال احتوائها على بكتيريا وفيروسات وفطريات وغيرها من مسببات الأمراض، لذا فهي من أكثر المسبّبات التي تقف وراء ظهور الأمراض والأوبئة السريعة الانتشار والتي تفتك بأرواح الناس».

كما تقدم النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى مجلس الوزراء ووزارة النقل طالب فيه بتركيب ممرات تعقيم بمحطات مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن «مترو الأنفاق وسيلة المواصلات الأهم في مصر ولا غنى عنها إطلاقا حتى في وقت الأزمات ويتردد عليها ما يزيد عن مليون راكب يوميًا».

وأوضح «غلاب» أن «وزير النقل أكد صعوبة وقف حركة المترو، وهو الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بسبب زيادة أعداد المترددين»، مضيفًا: «على الرغم من حظر التجوال، إلا أن المترو يعاني زحاما شديدا مما ينذر باحتمالية أن يكون سببا في نشر الفيروس، وعلى وزارة النقل أن تقوم بتركيب ممرات تعقيم في أبواب دخول المترو، خصوصا وأن هيئة مترو الأنفاق حددت أبوابا للدخول والخروج».

وتابع: «هناك جهود كبيرة من وزارة الإنتاج الحربي في إنتاج هذه الممرات، وساهمت بها في عدد من المؤسسات والمشروعات، فضلا عن أن تكلفتها ليست عالية طالما أنه يتم تصنيعها محلياط، مؤكدًا أن»ممرات التعقيم سيكون لها تأثير إيجابي في الحد من انتشار فيروس كورونا، خصوصا وأن تجربتها في مناطق عديدة أثبتت فعاليتها«

Advertisements