شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يتفقد حصاد القمح والفول البلدي بأراضي مركز البحوث الزراعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، حصاد محصولي القمح والفول البلدي، بالأراضي المستصلحة بمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة بمركز سمالوط، في إطار تنفيذ رؤية الجامعة ودورها المجتمعي في تنمية وتعظيم مواردها الذاتية بمراكزها ووحداتها الإنتاجية، وإحداث طفرة ملموسة في أداء المركز وزيادة إنتاجيته.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود عبدالهادي، مدير المركز، والدكتور سامي رمسيس، عضو مجلس إدارة المركز عن قطاع المحاصيل الزراعية؛ الإطلاع على الموقف التنفيذي لتطورات العمل الجارية بالمركز والقائمين عليها، وأعمال الحصاد والدراسة للقمح، وتوريده لصوامع بني مزار.

وأكد «عبدالنبي» أن الجامعة تستهدف إلى تنمية منطقة شوشة وإقامة مجتمع زراعي متكامل بها، مشيرًا أن الجامعة نجحت في استصلاح 350 فدان جري تخصيص 45 فدان منهم لزراعة القمح، ومن المتوقع أن تزيد هذه المساحة بالموسم المقبل لتصل إلى 150 فدان، كما خُصصت مساحات أخرى لزراعة قمح الشعير، والفول البلدي، وبنجر السكر، بالإضافة إلى تخصيص 56 فدان لزراعة الزيتون، وتخصيص مساحات لزراعة التين الشوكي والعرق سوس والقرطم والبطاطا والبصل، بالإضافة إلى محاصيل الفواكه وصوبات الخضراوات، والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية كالكزبرة والكراوية، وزراعة 70 فدان بالنخيل، بالإضافة إلى تخصيص عدد من الأفدنة لزراعة محاصيل العلف الصيفى كحشيشة السودانية، والبرسيم الحجازي.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من قبل القائمين على التنفيذ بالمركز، مشيرًا إلى أنه تم مد الأراضي التابعة للمركز بالتيار الكهربي ورفع كفاءتها، وزيادة أعداد آبار المياه؛ مما ساهم بشكل كبير في زيادة الرقعة المستصلحة، وزيادة الإنتاجية للفدان، موضحًا أنه تم تطبيق الميكنة الزراعية باستخدام أحدث المعدات والخدمات الزراعية، بما انعكس على سرعة أداء العمليات الزراعية، وتوفير العمالة وزيادة الإنتاجية.

الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا يشهد حصاد محصولي القمح والفول البلدي بالأراضي المستصلحة بمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة فى مركز سمالوط

الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا يشهد حصاد محصولي القمح والفول البلدي بالأراضي المستصلحة بمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة فى مركز سمالوط

الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا يشهد حصاد محصولي القمح والفول البلدي بالأراضي المستصلحة بمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة فى مركز سمالوط

الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا يشهد حصاد محصولي القمح والفول البلدي بالأراضي المستصلحة بمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة فى مركز سمالوط

الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا يشهد حصاد محصولي القمح والفول البلدي بالأراضي المستصلحة بمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة فى مركز سمالوط

الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا يشهد حصاد محصولي القمح والفول البلدي بالأراضي المستصلحة بمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة فى مركز سمالوط

الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا يشهد حصاد محصولي القمح والفول البلدي بالأراضي المستصلحة بمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة فى مركز سمالوط