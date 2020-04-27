شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر داخل عيادة طبيب مشهور بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارات العلاج الحر والتفتيش الصيدلي، حملاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» بنطاق المحافظة لضبط المخالف منها، والتحقق من مدى التزام الأفراد العاملين بها بالقوانين المنظمه للعمل، ولضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين والمساهمة في رفع كفاءة المنظومه الصحية.

وأعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، قيام المديرية بشن حملات تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع إداراتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر ومباحث التموين تم خلالها مداهمة عيادة طبيب مشهور بالزقازيق لم تصدر لها رخصة مزاولة النشاط بعد، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنشات الطبية غير الحكومية وضبط المخالف منها واتخاذ ما يلزم قانوناً.

ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر فى الشرقية

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة حبيب، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، أنه بتفتيش عيادة الطبيب وسيارته الخاصة بعد استصدار إذن من النيابة بتفتيشها، تم العثور على أدوية ومستلزمات مخالفة بواقع ٣١٩٦ قرصا وعبوة ووحدة زجاجية، وتنوعت المضبوطات المخالفة مابين منشطات وأدوية مهربة مجهولة المصدر، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحى محظور بيعها، وأدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير والبعض منها منتهى الصلاحية، ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة مصنفة كغش تجارى.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم برقم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٠ جنح أ.د.ط. مركز الزقازيق، كما تم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص للطبيب المخالف، وتشميع العيادة المخالفة وتحرير مذكرة لغلقها إدارياً.