شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس تشهد حصاد القمح بمزرعة كلية الزراعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، بجولة تفقدية لمزرعة كلية الزراعة والمحاصيل الزراعية بها، وذلك تأكيدًا على الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به المزرعة للمشاركة في توفير السلع الاستراتيجية والمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي.

وفي بداية جولتها شهدت رئيس الجامعة حصاد محصول القمح للمزرعة، والذي يمتد على فدانين بانتاج ٢٤ أردب من القمح.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور، عميد الكلية، أن العام المقبل سيتم زراعة ثلاث فدادين أخرى، لمضاعفة إنتاج الجامعة من القمح.

وتابعت الدكتورة ماجدة هجرس جولتها بتفقد محصول الفول البلدي الذي يُزرع على مساحة فدان كامل، وسيتم خلال اليومين المقبلين حصاد ٤ أردب من الفول، على أن يتم زراعة فول سوداني على نفس المساحة.

واستمعت الدكتورة ماجدة هجرس خلال تفقدها المزرعة، التي رافقها خلالها الدكتور ناصر مندور، عميد الكلية، والدكتورة إيمان مغازي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى شرح تفصيلي حول محتويات المزرعة وأعمال التطوير من أجل تطوير الإنتاج والمساهمة المجتمعية في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك تأكيدًا على دور الجامعة في تنمية المجتمع وخدمة البيئة.

وشاهدت رئيس الجامعة العقد وبداية تكوين الثمرة لاشجار المانجو التي تمتد على ٢٥ فدان داخل المزرعة، كما تفقدت رئيس الجامعة المساحات المزروعة محاصيل بامية وبصل وصوبة الخيار والفلفل الحامي والفلفل البارد والكوسة.

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الدكتوره ماجدة هجرس تشهد حصاد القمح بمزرعة كلية الزراعة

الدكتوره ماجدة هجرس تشهد حصاد القمح بمزرعة كلية الزراعة

الدكتوره ماجدة هجرس تشهد حصاد القمح بمزرعة كلية الزراعة