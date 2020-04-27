شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 4 محال تجارية خالفت قرار الحظر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع قوات الأمن حملاتها اليومية والمرور الميداني على كافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي والكافيتريات والكافيهات، والكازينوهات والملاهي، والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة الثامنة مساءً.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتشكيل حملة من نواب رئيس المركز والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية وقسمي الإشغالات والإزالات برئاسة المركز للمرور على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية وجميع المنشآت عدا محال المواد الغذائية والمخابز والمنشآت الطبية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى، أسفرت الحملة عن تشميع 4 محال تجارية، عبارة عن محلات ملابس وأحذية وعطارة تعمل بعد مواعيد الحظر بناحية قرية تل حوين، وأثناء مرور الحملة، تم إيقاف أحد المواطنين يقوم بأعمال بناء مخالف بناحية قرية تل حوين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.