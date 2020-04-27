شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: متابعة «حصاد القمح» استعدادًا لبدء زراعة الأرز للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الإثنين، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم التنبيه على الأجهزة بمتابعة الحصاد بمساحات الأراضي المنزرعة بمحصول القمح بشكل مستمر استعدادًا لبدء موسم الزراعة الصيفي، ومتابعة موقف زراعة الأرز للموسم الجديد، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة تراتيب أولويات البرامج الاستراتيجية بتضمين برنامج تأهيل وتبطين الترع وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج خلال عامين وذلك في ضوء التكليفات.

ووجه الوزير الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من أعمال التطهير قبل موسم أقصى الاحتياجات لموسم الزراعة الصيفية، وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة في ضوء المستهدف تنفيذه.

ومن جانبه، استعرض المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع، مشيرًا إلى أنه في إطار تنفيذ خطة تأهيل الترع المتعبة ذات القطاعات الصغيرة تم عمل حصر مبدأي للترع وذلك من خلال مجموعات عمل مستمرة على مدار الساعة منذ التكليفات الصادرة بهذا الخصوص.

وأضاف «خالد» أنه من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع هي ضمان وصول المياه للنهايات في اسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وايضا تقليل تكاليف الصيانة وجاري الانتهاء من الترتيبات والدراسات المطلوبة للبدء في التنفيذ.

من جانبه، أفاد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بأن أجهزة القطاع تواصل الضربات الاستباقية المتتالية لكل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل مستغلا الظروف الاستثنائية والاحترازية التي تمر بها البلاد حيث قامت أجهزة القطاع بإزالة أبراج سكنية مخالفة على نهر النيل بمحافظة المنيا «كرسالة لكل المخالفين بأن مهما كان حجم وعمر المخالفة فلابد من انتصار سيادة القانون».

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