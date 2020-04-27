شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يتبرع بـ75 حقيبة وقاية ومستلزمات طبية لمستشفيات الحميات بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، على الحضور لمسقط رأسه المنيا، والتبرع بـ75 حقيبة وقاية ومستلزمات طبية، لمستشفيات الحميات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

قال أشرف رياض، محامي «حسن»، إن العميد تبرع أيضا بمبلغ مالي لحساب دعم مصابي وباء كورونا.

وعلى صعيد آخر، حرص العميد على التواجد بمنزله بمدينة مغاغة لتناول وجبة السحور مع أصحابه، وهم النائب إيهاب عبدالعظيم، والكابتن أشرف يوسف، لاعب الزمالك الأسبق، والحاج أحمد جمعة، ووليد خير، ومحاميه أشرف رياض.

ووجه «حسن» كلمات لزملائه أثناء السحور، قائلا: «كل سنة وكلنا بخير وسلام ويا رب ترجع لمة رمضان تاني».

الكابتن أحمد حسن عميد كرة القدم يتبرع بـ 75 حقيبة حماية لمستشفيات الحميات في المنيا

الكابتن أحمد حسن عميد كرة القدم يتبرع بـ 75 حقيبة حماية لمستشفيات الحميات في المنيا