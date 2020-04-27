شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على العاملين بالطريق الصحراوي الغربي ضمن قافلة لـ«صحة المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، نظمت قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على جميع العاملين بمشروع شبكة الطرق القومية لتطوير الطريق الصحراوي الغربي، وذلك بهدف تقديم الخدمات الوقائية والصحية للعاملين بالمشروعات.

وأضاف المحافظ أن ذلك يأتي ضمن خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، بالاستمرار في تنظيم القوافل الطبية المتنقلة لتقديم أوجه الرعاية الطبية والوقائية للعاملين بكافة المشاريع، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج وعدم تعطيل مسيرة التنمية داخل المشروعات القومية مع الالتزام بكافة إجراءات فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، إن أعمال القافلة شملت قياس درجات الحرارة لكافة العاملين بالمشروع، وتم التأكد من تطبيق إجراءات التعقيم، وارتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة في الفترة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.

قافلة طبية للكشف الطبي على العاملين بالصحراوي الغربي فى المنيا لمواجهة فيروس كورونا

قافلة طبية للكشف الطبي على العاملين بالصحراوي الغربي فى المنيا لمواجهة فيروس كورونا

قافلة طبية للكشف الطبي على العاملين بالصحراوي الغربي فى المنيا لمواجهة فيروس كورونا

قافلة طبية للكشف الطبي على العاملين بالصحراوي الغربي فى المنيا لمواجهة فيروس كورونا