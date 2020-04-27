شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مفاجئة على الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى، صباح اليوم، لموجة أمطار مفاجئة متوسطة على غير المتوقع في هذا الوقت من العام، وذلك دون أن تتأثر حركة المرور بالطرق الرئيسية أو حركة الملاحة البحرية.

وأدت الأمطار إلى سعادة رواد الكورنيش وأطلق قائدوا السيارات آلات التنبيه ابتهاجا بنزول الأمطار واعتبروها «فالا حسنا».

يذكر أن الإسكندرية تشهد موجة حارة نسبيا وارتفاع في معدلات الرطوبة مع بداية شهر رمضان واستعداد المواطنين لاستقبال فصل الصيف. وفى ذات السياق، لم تتأثر حركة الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة وقررت سلطات الميناء استمرار فتح البوغاز.