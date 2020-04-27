شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط تشن حملات نظافة وتطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء محافظة أسيوط حملات نظافة وتطهير لكافة الشوارع والميادين، وخاصة في أوقات الحظر في الفترة المسائية، لتشمل كافة المرافق والمنشآت بجميع المراكز والأحياء بمشاركة كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار، السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد، لاستهداف رفع كافة تجمعات القمامة وتوزيع صناديق القمامة على الشوارع والميادين وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصرافة الآلي، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الحملات المكبرة خلال يوم واحد استهدفت تطهير شوارع وميادين ومكاتب البريد وأفرع البنك الزراعي المصري ورفع كافة المخلفات بمراكز القوصية، برئاسة هويدا شافعي، رئيس المركز، وبمركز البداري، برئاسة محمد حسن، رئيس المركز وبمركز أبنوب برئاسة تاج الدين جلال أبوسداح، وبمركز الغنايم برئاسة جاد الله مشرف، رئيس المركز، بالاستعانة بمعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وفرق الرش والتطهير بالمراكز والاستعانة بمعدات الوحدات المحلية وعمال النظافة استكمالًا لفعاليات حملة «حلوة يا بلدي» لرفع كفاءة الخدمات ومنظومة النظافة واستكمال أعمال التطهير بالكلور لكافة الشوارع والميادين، وذلك خلال أوقات الحظر في الفترة المسائية.

حملات تطهير لشوارع وميادين أسيوط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

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حملات تطهير لشوارع وميادين أسيوط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

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