شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا»: إزالة تعدٍ على واجهة مسجد المجيدي بـ«ملوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، خلال جولة على المساجد، برفقة عامر طه، رئيس مجلس مدينة ملوي، على إزالة تعدٍ على واجهة مسجد المجيدي ارتكبه مواطنون خلال فترة غلق المسجد، مؤكدا على حرمة وقدسية دور العبادة وحمايتها من أي تشويه أو تعدٍ.

وجه «سلامة» الشكر لرئيس مركز ملوي لتعاونه في إزالة التعدي على حرم المسجد. كما قدم الشكر للعاملين بالمساجد على التزامهم وشاكرا للجمهور المنياوي التزامه وتفهمه للوضع والظروف التي يمر بها العالم والتي تتطلب من الجميع الالتزام بالتعليمات حتى يكشف الله البلاء عن العباد والبلاد.