شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: تحرير 654 قضية تموينية خلال «حملات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الداخلية في متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق خلال 24 ساعة، وضبطت 654 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، وضبطت 213 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وأغلقت 215 محلا ومطعما ومركزا تجاريا.

وقالت الوزارة في بيان، الإثنين، إنه في إطار حرص الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، فقد واصلت حملاتها المكبرة، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 654 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، وضبطت 213 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار».

وأضافت الوزارة أنه تم ضبط 125 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.